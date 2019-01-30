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Отец Хабиба: «С наказанием не согласны: Конор и автобус ломает, и нападает, и провоцирует»

Отец Хабиба: «С наказанием не согласны: Конор и автобус ломает, и нападает, и провоцирует»
Eurosport

25 мин. назад

В команде дагестанца недовольны решением комиссии.

Отец Хабиба Нурмагомедов Абдулманап прокомментировал решение Атлетической комиссии Невады о дисквалификации дагестанского спортсмена на девять месяцев.

«Cокращать срок наказания надо по-любому. Постараемся сделать все, чтобы срок дисквалификации был сокращен с девяти месяцев.

Как-то постараемся выжать максимум того, что мы можем в этой ситуации. Мы же столько времени потеряли в ожидании решения комиссии – уже и январь заканчивается, и декабрь прошел, и ноябрь, и октябрь. Фактически четыре месяца мы потеряли. Посмотрим, что возможно сделать. Но с решением мы не согласны – с тем, что применяются двойные стандарты, это очевидно всем.

Конор и автобус ломает, и нападает, и провоцирует, и наносит ущерб другим бойцам. И дерется с Абубакаром: он ударил его первым и сделал сечку. Абубакар его не трогал, ирландец начал первым. А штраф – 50 тысяч долларов и все.

Хабибу осталось провести один бой в UFC. Подеремся и постараемся быть свободными от них», – цитирует Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

  • 9-месячная дисквалификация Хабиба отсчитывается с октября 2018 года, момента, как произошла массовая драка после боя с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC.
  • Помимо отстранения от боев Нурмагомедова оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Хабиб пока не будет драться с Фергюсоном. Выйдет сразу на Конора

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