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Глава UFC Дэйна Уайт: «Я удивлен тому, как Хабибу досталось от комиссии. Это суровое наказание»

Уайт: «Я удивлен тому, как Хабибу досталось от комиссии. Это суровое наказание»
Eurosport

37 мин. назад

Терять хорошего бойца на несколько месяцев – это трагедия.

Глава промоушена UFC Дэйна Уайт удивился суровости меры наказания, которое вынесла Атлетическая комиссия штата Невады в отношении бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Разумеется, я был удивлен тем, как Хабибу от них досталось. 500 тысяч долларов и 6 месяцев [отстранения], если он выполнит оговоренные условия (Прим. Eurosport: в случае Хабиба – это съемка в социальном рекламном ролике, направленном против хулиганства). И это грандиозное решение они вынесли в считанные секунды. На мой взгляд, это было немного сурово», – цитирует Дэйну MMA Fight.

  • Комиссия вынесла решение во вторник. Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев, Макгрегор – на 6. Отсчет ведется от октября 2018-го.
  • Русский боец также расстался с суммой в 500 тысяч долларов, ирландец отдал 250.

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