Дэйна Уайт: «Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, то сделаем реванш»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких условиях возможен реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Мне нравится бой Макгрегор – Серроне. Оба парня вызвали друг друга. Вспомните хоть один скучный бой с участием Ковбоя? Я вам помогу: такого не было. Он ворвался в топ-10 – просто воин. У него только что был невероятный бой с Эрнандесом. Конор вообще бьется с любым соперником, которого ему предлагали. Если они хотят подраться, то я только за.

Реванш Хабиб – Конор? Я не хочу говорить никогда, но сейчас его не будет. Нурмагомедов отстранен. Думаю, Хабиб подерется с Фергюсоном, а Конор – с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш.

Трилогия Конор – Диас? Никогда! Братья Диасы не хотят драться», – сказал Уайт в эфире

Хабиб дисквалифицирован атлетической комиссией Невады до 6 июля.

Первый поединок в октябре 2018 года Хабиб выиграл болевым приемом в четвертом раунде.

Хабиб пока не будет драться с Фергюсоном. Выйдет сразу на Конора

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