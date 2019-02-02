Getty Images

Хабиб Нурмагомедов: «Тяжело представить, что мы с Конором пожмем руки, но я этого не исключаю»

Хабиб: «Тяжело представить, что мы с Конором пожмем руки, но я этого не исключаю»
Eurosport

1 час назад

Боец откровенно высказался по поводу своего настоящего и будущего в UFC.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о шансах на примирение с Конором, завершении карьеры и границах в трештоке.

О будущем

У меня впереди 2-3 года соревновательного режима. Это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые голодные львы. («Р-Спорт»)

О трештоке

Любой мужчина не должен оскорблять семью, религию, традиции. Это неэтично и неправильно. Я могу себе позволить высказать отношение к сопернику. Это психологические моменты, которые касаются оппонента, на них можно сыграть. Только такие игры до боя допустимы. Но трогать семью и страну не стоит.

С этим [то, что Хабиб не оправдывает ожидания болельщиков] у меня все абсолютно в порядке. Я не конфетка, чтобы нравиться всем. Я с этим не спорю. Нормально отношусь к подобным вещам. (RT)

О примирении с Конором

Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю. (ТАСС )

  • Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев, начиная с октября 2018-го.
  • Нурмагомедов также выплатит штраф – 500 тысяч долларов.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Кейн набрал 900-е очко в НХЛ и вообще был зверем: он уже второй среди бомбардиров сезона

04:08
Популярные видео
Кузнецов сольным рейдом решил судьбу матча «Вашингтон» – «Калгари» за 56 секунд до сирены
2 067 просмотров3 ч
Эпичный бельгиец потерял лыжу во время спринта ЮЧМ и финишировал на одной ноге
1 668 просмотров5 ч