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Глава UFC Дейна Уайт: «Боя Макгрегора и Серроне не будет. Конор хочет драться с Хабибом»
Реваншу быть?
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор намерен провести бой-реванш против Хабиба Нурмагомедова. Он не планирует драться с Дональдом Серроне, несмотря на устную договоренность.
«Боя [между Макгрегором и Серроне] не будет. На самом деле, Конор хочет сражаться с Хабибом. Но Серроне вчера был у меня в офисе, он хочет драться», – цитирует MMA Junkie президента UFC Дэйну Уайта со ссылкой на ESPN. Возможно, Серроне будет биться с Элом Яквинтой.
«Мы ждали боя с Конором в апреле, но он сказал, что не готов. Не понимаю, как можно сначала сказать, что будешь драться с кем угодно, когда угодно и где угодно, а потом заявить, что ты не готов», – сказал Серроне.
- Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился победой русского бойца.
- Серроне выиграл 35 боев и потерпел 11 поражений.
Боец UFC обожает танцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом Нурмагомедовым