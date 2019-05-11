После поражения от Нурмагомедова Макгрегор первым делом зашел в твиттер и написал, что жаждет реванша. Это логичный шаг: фаны Ноториуса привыкли, что он никогда не сдается, поэтому ирландцу было важно продемонстрировать – ребята, я в порядке, в следующий раз подготовлюсь получше и обязательно справлюсь с этим дагестанцем. Похоже, Конор твитил о реванше бессознательно – тогда он еще не начинал думать, как же победить Хабиба.

Спустя еще несколько недель Мак наконец проанализировал провальный бой и накропал в инстаграме удивительно фактурный разбор всех раундов. Мораль получилась простой: зря пропустил удар в стойке, слишком наивно отдал спину, соперник – молодец, но надо драться дальше.

Казалось, Хабиб выбил из Конора всю неспортивную дурь и ирландский гонор – поклонники Ноториуса верили, что рыжебородый боец всерьез вернется к тренировкам и приложит максимум усилий, чтобы вернуть пояс. Судя по всему, все ожидания были напрасными – Макгрегор простил себе слабость в бою с Орлом и смирился, что никогда его не уделает. На это указывают сразу три ключевых фактора.

Во-первых, еще в декабре 2018 года тренер Конора Джон Кавана признался, что ирландец переключился с ММА на несравнимо прибыльные вещи. «Брендовый виски приносит ему больше кэша, чем выступление в UFC. Готовы ли вы при этом просыпаться каждое утро, чтобы получать по лицу? Я так не думаю», – заметил мудрый Джон. И он полностью прав: если заглянуть в инстаграм Макгрегора, можно подумать, что его ведет алкогольный магнат, а не действующий спортсмен. Виски, виски, виски – очень много бутылок с номером «12», очень мало кадров с тренировок. Учитывая, что на днях суммарная выручка Proper Twelve перевалила за миллиард, октагон для Конора сейчас явно не главный жизненный приоритет, а скорее развлечение.

Во-вторых, в твиттере Макгрегор скатился в совсем рискованную риторику. Назвать жену Хабиба полотенцем – уже архидерзко и опасно. Но предположить, что под паранджой скрывается коза, может только реальный безумец. Наверное, Конор решил для себя, что уже никогда лично не увидится с Нурмагомедовым и его свитой – очевидно, что такая встреча закончится для Мака трагически. Реплики ирландца даже не назвать трештоком: он, зная о дагестанских традициях, выдал такие дерзкие тезисы, за которые отвечают не в октагоне, а на улице. «Мне уже нечего терять, могу говорить что угодно» – так формулируется стратегия Ноториуса. И она указывает на то, что Конор правда не планирует реваншироваться.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

Третий пруф, который доказывает, что новый бой Мака и Хабиба вряд ли возможен, – сегодняшнее поведение ирландца. Он окончательно превратился в фантазера из твиттера: пишет там про трилогию с Нэйтом Диасом и соглашается на махач против Дональда Серроне, а на практике занимается чем угодно, кроме ММА. Тот же Ковбой уже давно готов биться с Конором, но Макгрегор, узнав об этом, моментально пропал с радаров и сосредоточился на продвижении вискаря.

Скорее всего, Ноториус намеренно тянет время и откладывает камбэк, чтобы ни в коем случае не столкнуться с Хабибом. Ирландец осознает: в текущих условиях дагестанец чисто за счет борьбы выиграет у него 10 боев из 10. Именно ощущение полнейшего бессилия заставило Конора объявить о завершении карьеры – наверное, парню стало совсем тоскливо, и он на время потерял надежду вернуть титул.

В любом случае, всем, кто ждет реванша, лучше забыть о таком сценарии. Тактика Конора примитивна: либо спокойно сидеть без пояса, пока Хабиб не уйдет из ММА, либо доверить победу над Орлом кому-то другому, а потом выйти на титульный бой, в котором уже не будет Нурмагомедова. Первая надежда – Дастин Порье: в сентябре Конор станет самым преданным фанатом бриллиантового американца.

Другие темы из ММА:

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

«Я убью тебя быстро». Кто сказал: Хабиб или Танос?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android