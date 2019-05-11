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Макгрегор боится Хабиба. Реванша уже никогда не будет

Макгрегор боится Хабиба. Реванша уже никогда не будет
Павел Городницкий

16 ч. назад

Конор дождется, когда Орел завершит карьеру.

После поражения от Нурмагомедова Макгрегор первым делом зашел в твиттер и написал, что жаждет реванша. Это логичный шаг: фаны Ноториуса привыкли, что он никогда не сдается, поэтому ирландцу было важно продемонстрировать – ребята, я в порядке, в следующий раз подготовлюсь получше и обязательно справлюсь с этим дагестанцем. Похоже, Конор твитил о реванше бессознательно – тогда он еще не начинал думать, как же победить Хабиба.

Спустя еще несколько недель Мак наконец проанализировал провальный бой и накропал в инстаграме удивительно фактурный разбор всех раундов. Мораль получилась простой: зря пропустил удар в стойке, слишком наивно отдал спину, соперник – молодец, но надо драться дальше.

Казалось, Хабиб выбил из Конора всю неспортивную дурь и ирландский гонор – поклонники Ноториуса верили, что рыжебородый боец всерьез вернется к тренировкам и приложит максимум усилий, чтобы вернуть пояс. Судя по всему, все ожидания были напрасными – Макгрегор простил себе слабость в бою с Орлом и смирился, что никогда его не уделает. На это указывают сразу три ключевых фактора.

Во-первых, еще в декабре 2018 года тренер Конора Джон Кавана признался, что ирландец переключился с ММА на несравнимо прибыльные вещи. «Брендовый виски приносит ему больше кэша, чем выступление в UFC. Готовы ли вы при этом просыпаться каждое утро, чтобы получать по лицу? Я так не думаю», – заметил мудрый Джон. И он полностью прав: если заглянуть в инстаграм Макгрегора, можно подумать, что его ведет алкогольный магнат, а не действующий спортсмен. Виски, виски, виски – очень много бутылок с номером «12», очень мало кадров с тренировок. Учитывая, что на днях суммарная выручка Proper Twelve перевалила за миллиард, октагон для Конора сейчас явно не главный жизненный приоритет, а скорее развлечение.

Во-вторых, в твиттере Макгрегор скатился в совсем рискованную риторику. Назвать жену Хабиба полотенцем – уже архидерзко и опасно. Но предположить, что под паранджой скрывается коза, может только реальный безумец. Наверное, Конор решил для себя, что уже никогда лично не увидится с Нурмагомедовым и его свитой – очевидно, что такая встреча закончится для Мака трагически. Реплики ирландца даже не назвать трештоком: он, зная о дагестанских традициях, выдал такие дерзкие тезисы, за которые отвечают не в октагоне, а на улице. «Мне уже нечего терять, могу говорить что угодно» – так формулируется стратегия Ноториуса. И она указывает на то, что Конор правда не планирует реваншироваться.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

Третий пруф, который доказывает, что новый бой Мака и Хабиба вряд ли возможен, – сегодняшнее поведение ирландца. Он окончательно превратился в фантазера из твиттера: пишет там про трилогию с Нэйтом Диасом и соглашается на махач против Дональда Серроне, а на практике занимается чем угодно, кроме ММА. Тот же Ковбой уже давно готов биться с Конором, но Макгрегор, узнав об этом, моментально пропал с радаров и сосредоточился на продвижении вискаря.

Скорее всего, Ноториус намеренно тянет время и откладывает камбэк, чтобы ни в коем случае не столкнуться с Хабибом. Ирландец осознает: в текущих условиях дагестанец чисто за счет борьбы выиграет у него 10 боев из 10. Именно ощущение полнейшего бессилия заставило Конора объявить о завершении карьеры – наверное, парню стало совсем тоскливо, и он на время потерял надежду вернуть титул.

В любом случае, всем, кто ждет реванша, лучше забыть о таком сценарии. Тактика Конора примитивна: либо спокойно сидеть без пояса, пока Хабиб не уйдет из ММА, либо доверить победу над Орлом кому-то другому, а потом выйти на титульный бой, в котором уже не будет Нурмагомедова. Первая надежда – Дастин Порье: в сентябре Конор станет самым преданным фанатом бриллиантового американца.

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