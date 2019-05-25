Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о травме, которую получил перед боем против Хабиба Нурмагомедова.

«За две с половиной недели до поединка я отрабатывал с молдавским бойцом удары ногами. Я ударил его в живот, и два моих пальца на ноге загнулись, оставшись в этом положении. Нога распухла как воздушный шар, и это за две с половиной недели до важного боя.

В итоге я снизил нагрузки вдвое. Бегать я больше не мог, а вес оставался высоким. В итоге снижение веса было очень интенсивным. Я был сильно обезвожен и не спал по 48 часов, чтобы дойти до нужного веса», – цитирует 30-летнего Макгрегора MMA Fighting.

Поединок Конора и Хабиба состоялся в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.

В марте Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA, но позже передумал.

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