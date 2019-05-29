Певец Егор Крид рассказал об угрозах, которые получал после скандала с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и отмены концерта в Махачкале.

«Когда произошел скандал с Хабибом, на гастролях в России и Москве в частности очень часто было такое, что ночью стучали в двери отеля, ждали. Это именно после Хабиба пошла движуха. Я не знаю, чего они хотели – то ли спросить, как дела, то ли ***** [люлей] дать. Одно из двух. Второе больше. Взял охранника и после этого случая, и просто очень много хейтеров и тех, кто меня не любит.

За три дня до концерта [в Махачкале] я просматривал директ инстаграма и не понял, откуда столько угроз пошло в мой адрес. Потом жители Махачкалы, последователи Хабиба, писали: «Кто из пацанов пойдет на концерт Крида, будем их бить, если девчата – «Они не женщины».

И это приобретало такой резонанс, что я подумал, что это небезопасно в первую очередь для моей аудитории. Но до последнего дня нам звонили из Махачкалы и просили не отменять концерт, потому что все руководство города шло на концерт, и для них это было огромное событие. Не знаю, все или не все, мне донесли так, что звонило руководство Махачкалы.

Я и сейчас остаюсь поклонником Хабиба. У меня нет такого, что меня кто-то не любит, и поэтому я не буду любить его, это фигня полная. Если Хабиб будет сейчас драться, то буду не то что болеть – он крутой боец, но нет такого, что я его суперкрутой фанат. Есть Конор, который мне тоже очень нравится, есть Хабиб. Когда был этот бой, было очень смешно, когда все букмекерские конторы ставили на то, что Конор выйдет под мою песню.

– Ты бы хотел, чтобы так было?

– Ну, это тупняк был бы какой-то. Ну, троллинг, но это было бы смешно, – сказал Крид в интервью блогу «вДудь».

Хабиб Нурмагомедов в августе 2018 года раскритиковал концерт рэп-дуэта Hammali & Navai в Махачкале и призвал земляков оберегать Дагестан. В сентябре лейбл Black Star отменил концерт Егора Крида в столице республики после угроз артисту, на что Хабиб в инстаграме отреагировал «Невелика потеря».

После поста Крид и сооснователь лейбла Тимати заочно поспорили с Нурмагомедовым в соцсетях и через медиа.

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