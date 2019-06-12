Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что можем достичь определенных успехов», – сказал 30-летний Нурмагомедов на собственном YouTube-канале.

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий соперник Нурмагомедова – Дастин Порье. Они подерутся 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

В Казахстане есть двойник Конора. Он получил за него ножом в шею и принял пощечину от Хабиба

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