Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон считает, что в случае реванша Конор Макгрегор не сможет победить Хабиба Нурмагомедова.

«Макгрегор – гений промо. Хабиб выиграл у него, но они опять хотят драться! Люди снова хотят увидеть их бой. Тем не менее, Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит. Но люди все равно готовы платить за этот бой», – цитирует 53-летнего Тайсона Low Kick MMA.

Бой Хабиба и Конора состоялся 6 октября 2018 года, Хабиб победил в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября 2019 против Дастина Порье, соперник Макгрегора не определен.

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