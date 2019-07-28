Боец смешанного стиля Конор Макгрегор вспомнил обстоятельства поединка за титул чемпиона UFC в легком весе против Хабиба Нурмагомедова.

«Херб [Дин, рефери ММА], мой друг, в этом ****** [чертовом] первом раунде он пытался понюхать резинку на моих спортивных трусах. Вставай, на хрен.

Боец-трус. Паническая паника. Мы все видели, как ты обделался на заднем сидении автобуса. Гасился в панике. Вместо этого, на самом деле, я мог бы гасить тебя», – написал Макгрегор в твиттере.

Конор и Хабиб бились за пояс UFC 7 октября 2018 года. Дагестанский боец победил болевым приемом в четвертом раунде, Макгрегор сдался.

Ирландец вспоминает об эпизоде, произошедшем на парковке Barclays Center в Бруклине. В апреле 2018-го он напал на автобус с бойцами UFC и вызывал на поединок Нурмагомедова. Майкл Кьеза и Рэй Борг серьезно порезались осколками стекла, Хабиб из автобуса не вышел.

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