Боец смешанного стиля Конор Макгрегор вновь прокомментировал бой за титул чемпиона UFC в легком весе против Хабиба Нурмагомедова из России.

«Вы проверяете бойца, который не по правилам бьет коленом в голову в партере. Не пытайтесь доказать сопернику, совершившему нападение, что удар коленом был по правилам.

[Рефери] Хербу [Дину] следовало проверить глазницу Хабиба, после того как я зарядил по ней со всего размаха. Я использовал ногу в позиции маунта как трамплин прямо в его глазницу. Но я замаскировал этот прием, и ничего мне за это не было. Я называю это «Насос большого папочки тебе в глаз» [The Big Poppa Pump – отсылка к прозвищу рестлера Скотта Штайнера]. И в твоих братьев», – затвитил Макгрегор.

Первый твит относится к судье поединка между Гэвином Такером и Сёньву Чоем Марку Годдарду. На UFC 240 рефери вычел балл за неправильный удар Такера коленом.

Конор встречался с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Он уступил после удушающего приема аварца и сдался в четвертом раунде.

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