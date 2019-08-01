Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Эл Яквинта прокомментировал перспективы Конора Макгрегора в промоушене.

«Конор терпит большие убытки. Он без шансов проиграл Хабибу, хотя потратил все время в мире на подготовку. Я узнал о бое с Нурмагомедовым в день перед ним и показал характер. Мы бы сейчас до сих пор бились, если бы не было рефери. Если бы не было часов в октагоне, я бы дрался вечно. Дрался, пока не скончаюсь.

Конор так не сделает. Я имею в виду, что поединки действительно имеют смысл, а он продает виски и занимается другими вещами. Не думаю, что ему дадут реванш. Есть парни, которые работают над возвращением, парни, которые побеждают.

А ставки Конора не так высоки, как он думает. Его так прикончили в последнем поединке, что все заволновались. Он мертв. Рефери пришлось стаскивать с него соперника. Конор выглядел как тряпка, когда стучал и сдавался. Так что ему снова нужно возвращаться в клетку и побеждать, а он этого не делает.

И если Макгрегор получит реванш, его снова побьют, будет то же самое. Это поединок, для победы в котором нужен дух. А у Конора его нет», – сказал Яквинта в интервью TMZ Sports.

Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с Дастином Порье на UFC 242. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Эл Яквинта в мае 2019-го проиграл Дональду Серроне единогласным решением арбитра.

В этом же интервью Эл добавил, что не считает Конора Макгрегора достойным реванша с Хабибом. Яквинта заявил, что перед боем с Нурмагомедовым у ирландца должен быть еще один соперник. И им должен стать он.

«Мне ничего за это не было». Макгрегор признался в запрещенном приеме в бою с Хабибом

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