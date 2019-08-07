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Отец Хабиба: «Много раз приглашал Конора в Дагестан, но он сомневается в безопасности»
Видимо, встреча пройдет на нейтральной территории.
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, почему Конор Макгрегор отказывается от визита в Дагестан.
«Мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности.
Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», – заявил Нурмагомедов-старший в интервью «Советскому спорту».
- В апреле 2018-го Конор на парковке Barclays Center в Бруклине напал на автобус с бойцами смешанного стиля. Он хотел разобраться с Хабибом из-за потасовки аварца и его друга Артема Лобова.
- В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным
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