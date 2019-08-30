Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о непримиримом отношении к ирландцу Конору Макгрегору, которого победил в октябре 2018 года.

«В октябре эта история не закончилась – недостаточно просто кого-то побить. И я говорю не только о Коноре, мы должны побить всю его команду. Перед боем я думал именно об этом и говорил это своим ребятам. Я сказал, что мы идем на войну, а не на бой.

Это никогда не закончится, никогда! Если мы с Макгрегором где-то встретимся, то подеремся, сто процентов. И неважно, отправится ли потом кто-то из нас в тюрьму. Я не боюсь. Он и его команда поедут в больницу, а мы – в полицию», – сказал 30-летний Хабиб в интервью ESPN.

Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.

7 сентября Нурмагомедов будет биться с Дастином Порье в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб – о бое с Порье: «7 сентября голодный орел будет охотиться»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android