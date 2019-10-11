Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион UFC из России забрал душу ирландца Конора Макгрегора.

«Мне кажется, Макгрегор лучше всех умеет привлекать внимание. Тем не менее, вы можете больше никогда не увидеть этого человека в октагоне. Но я надеюсь, он будет драться, потому что у меня есть много парней, которые надерут ему зад. Это сделают Джастин Гэтжи, Фрэнки Эдгар, Ислам Махачев. Многие из топ-15 надерут ему зад.

Мы понимаем, что у него нет души. Его душу забрал Хабиб. С ним покончено. У него нет яиц, мы знаем, что он сдастся. Как бы то ни было, пусть дерется или просто уходит», – цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Хабиб победил Конора в сентябре 2018 года, с тех пор Макгрегор не выходил в октагон.

7 сентября 2019 года Нурмагомедов поборол Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

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