Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Оуэн Родди рассказал о грядущем возвращении ирландца в октагон и вспомнил бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Конор сейчас тренируется очень усердно. Официальная дата пока не назначена, но он работает вовсю. Если посмотрите на любое его фото, то увидите, что он находится в феноменальной форме. Уверен, фанаты с нетерпением ждут его возвращения. Если будет бой с Серроне, то он получится захватывающим. Оба – зрелищные ударники, хотя Ковбой хорош и в партере. Если они подерутся, полагаю, бой пройдет в стойке, и это будет потрясающе.

Первый бой с Хабибом был для нас очень сложным. Он вышел с отличным планом и реализовал его. Но мне кажется, что Конор и близко не показал максимум. В своей лучшей форме он может победить любого соперника», – цитирует Родди MMA Fighting.

После поражения от Нурмагомедова в октябре 2018 года Макгрегор больше не выходил в октагон.

Возможно, бой Конора и Серроне состоится 18 января.

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