Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис из команды Конора Макгрегора подробно рассказал о драке, которая произошла после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

«По мне Нурмагомедов не попал. Было очень смешно, когда он прыгал через сетку, и у него были подняты руки и ноги – я не знал, как именно он хочет меня ударить, рукой или ногой. Я закрылся, а потом ударил его справа. Помню, что он пошел вперед, и тогда я достал его апперкотом.

Это был полный беспредел. Все начали драться, вокруг появились копы, но меня Хабиб даже не коснулся. Я нанес ему несколько хороших ударов, он попытался сбежать от меня, но я держал его за голову и бил апперкоты. Все было очень быстро», – цитирует 26-летнего Дэниса MMA Junkie.

Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом.

В 2019-м русский боец одолел Дастина Порье, ирландец не выходил в октагон.

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