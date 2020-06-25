Менеджер Хабиба заявил, что ради реванша Конор должен подраться с Махачевым

Новые условия от команды Нурмагомедова.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что боец не даст реванш ирландцу Конору Макгрегору, если тот не выполнит несколько условий.

«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», – цитирует Абдель-Азиза ТАСС.

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Поединок между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года, российский боец победил удушающим приемом.

Глава UFC Дэйна Уайт намекал, что Магрегор подерется с победителем боя Нурмагомедов – Гэтжи.

Макгрегор в июне 2020 года объявил о завершении карьеры в MMA.

Агент Хабиба сказал, что Орла не будет на обложке UFC 4. Лицом игры впервые за 5 лет станет не Конор

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