Менеджер Хабиба заявил, что ради реванша Конор должен подраться с Махачевым

Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Новые условия от команды Нурмагомедова.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что боец не даст реванш ирландцу Конору Макгрегору, если тот не выполнит несколько условий.
«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», – цитирует Абдель-Азиза ТАСС.
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- Поединок между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года, российский боец победил удушающим приемом.
- Глава UFC Дэйна Уайт намекал, что Магрегор подерется с победителем боя Нурмагомедов – Гэтжи.
- Макгрегор в июне 2020 года объявил о завершении карьеры в MMA.
Агент Хабиба сказал, что Орла не будет на обложке UFC 4. Лицом игры впервые за 5 лет станет не Конор
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