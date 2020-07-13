Смешанные боевые искусства
Нурмагомедов – Макгрегор

Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегора

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Можно еще раз пережить культовый поединок.

Издание SportBible выложило архивное видео с боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которое еще не публиковалось.

В ролике уделяется внимание эмоциям тренеров и секундантов бойцов, параллельно показана их реакция на ключевые моменты поединка.

Смешанные боевые искусства

Шлеменко прокомментировал соперничество Хабиба и Яна

2 МИНУТ НАЗАД

Инстаграм

  • Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, не смотрел бой вживую, так как не имел американской визы.
  • Поединок состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.
  • После боя между командами бойцов завязалась драка. И Хабиб, и Конор впоследствии были дисквалифицированы.

«Я что, преступник? Уголовник?» Почему отца Хабиба не пускали на бои сына в UFC

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства

Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о завершении бойцом карьеры

ВЧЕРА В 09:28
Смешанные боевые искусства

UFC почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

ВЧЕРА В 07:37
По теме
Смешанные боевые искусстваНурмагомедов – МакгрегорХабиб Нурмагомедов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир