Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд

Можно еще раз пережить культовый поединок.

Издание SportBible выложило архивное видео с боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которое еще не публиковалось.

В ролике уделяется внимание эмоциям тренеров и секундантов бойцов, параллельно показана их реакция на ключевые моменты поединка.

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Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, не смотрел бой вживую, так как не имел американской визы.

Поединок состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.

После боя между командами бойцов завязалась драка. И Хабиб, и Конор впоследствии были дисквалифицированы.

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