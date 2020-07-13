Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегора
Фото: Getty Images
Можно еще раз пережить культовый поединок.
Издание SportBible выложило архивное видео с боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которое еще не публиковалось.
В ролике уделяется внимание эмоциям тренеров и секундантов бойцов, параллельно показана их реакция на ключевые моменты поединка.
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- Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, не смотрел бой вживую, так как не имел американской визы.
- Поединок состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.
- После боя между командами бойцов завязалась драка. И Хабиб, и Конор впоследствии были дисквалифицированы.
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