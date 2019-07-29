Президент UFC Дэйна Уайт допустил возможность боя Конора Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби, где на титульный поединок выйдут Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.

«Мы с Макгрегором виделись на прошлой неделе. Он хочет вернуться, следит за происходящим и за тем, что будет в сентябре. Вы знаете, что в сентябре встретятся Нурмагомедов и Порье. Также вы знаете, как все бывает в нашем бизнесе – случиться может что угодно. Так что Конор ждет, не будет ли у него возможности выйти на замену», – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года, русский боец победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября 2019.

Следующий соперник Макгрегора до сих пор не назван.

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