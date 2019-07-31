Глава промоушена Дэйна Уайт поделился деталями беседы с Макгрегором о планах ирландца по возвращению в октагон. Конор хочет титульный бой, но Уайт остудил пыл ирландца: победитель рубки между Хабибом и Порье, которая состоится осенью в Абу-Даби, сначала подерется с другим претендентом на звание короля UFC.

«Мы с Конором болтали на прошлой неделе, он готов биться. Сейчас вопрос лишь в том, с кем и когда. Он хочет драться с Хабибом, он хочет победителя этого боя [Порье против Хабиба – Eurosport.ru]. Посмотрим, как будет в итоге, в нашем бизнесе возможно всякое. Следующий на очереди – Фергюсон, после – Конор», – сообщил Дэйна.

Ранее Уайт рассказал, что Макгрегор ждет возможности заметить одного из бойцов в титульном поединке. Глава UFC не исключил такой возможности.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября 2019-го.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года, русский боец победил удушающим приемом в четвертом раунде.

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