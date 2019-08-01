Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне пришлось дважды летать на пресс-конференции с Хабибом – одну в Лондоне и другую в Лас-Вегасе. Но бой не переоценивают. Конечно, это большой поединок, но обстановка вокруг него кажется довольно скромной. Мне так больше нравится, но посмотрим, как получится по мере приближения даты боя. Да, продажи платных трансляций пошли вверх задолго до старта, но, если честно, это будет еще один поединок.

Хабиб уверенно вел себя на пресс-конференции, как ему и полагается. Он был таким же крупным, каким я его помню на дуэли взглядов. Но не придаю этому большого значения. Видел парней, которые были дерзкими и самоуверенными, а в клетке засовывали хвост между ног.

Видел нервничавших бойцов, которым были неуютно, и они не были в себе уверены, а потом они выходили и выглядели непобедимыми. Не нужно сильно полагаться на поведение соперника до поединка.

Уважение заслужено, и я думаю, что мы респектуем друг другу за то, чего добились в наших карьерах. Мы оба профессионалы, два крутых парня, которые знают, чего ждать от каждого из нас. Знаем о работе, которая предстоит обоим, и просто уважаем нашу схватку. Мы достойны этого и упорно работаем, чтобы быть лучшими версиями себя», – написал Порье в блоге на MMA Junkle.

Бой Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова пройдет в Абу-Даби в рамках UFC 242 7 сентября.

Порье получил временный пояс чемпиона в легком весе из-за отстранения Нурмагомедова за драку после боя с Конором Макгрегором.

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