Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Дастином Порье.

«Необязательно затевать словесный конфликт, чтобы зарядиться мотивацией. Мотивация может быть спортивной, и у меня как раз такая. Почему нет?

Когда вы идете и сражаетесь с соперником, не имеет значения, бой это, какой-то матч или занятие в тренажерном зале – стимул всегда с тобой. И у меня он есть. Мне не 50 лет, чтобы испытывать проблемы с мотивацией. А есть она или нет, увидите 7 сентября.

Да, я буду беспокоиться за приятелей по команде. Когда твои друзья или близкие люди бьются, это всегда отвлекает. Но надеюсь, что они дадут положительный заряд энергии перед моим поединком.

Потому что когда хорошие друзья проигрывают, это, конечно, тебя расстраивает. Для них главное – стимулировать меня на победу. Мы надеемся только на успех», – сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Хабиб 7 сентября встретится в Абу-Даби с Дастином Порье в рамках UFC 242.

На том же ивенте будут бороться приятели Нурмагомедова – Ислам Махачев, Шамиль Абдурахманов и Майрбек Тайсумов.

Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами

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