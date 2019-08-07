Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к осеннему бою против Дастина Порье. За месяц до поединка он рассказал о своем состоянии.

«Я ощущаю психологическую ответственность, это давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что иду и что могу потерять. Готовлюсь, тренируюсь. Что там будет в октагоне – этого никто не знает. Со своей стороны я буду созидать, а результат только за Всевышним», – отметил Нурмагомедов.

Бой Хабиба против Порье запланирован на 7 сентября.

Схватка состоится в Абу-Даби в рамках UFC 242.

Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным

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