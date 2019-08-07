Боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль дал прогноз на поединок между Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым на звание чемпиона UFC в легком весе.

«А, блин. Хабиб – просто монстр, он так хорош, у него такая бешеная борьба. Дастин Порье – мой одноклубник, тоже активно работает над борьбой. И Дастин – пес, он не сдается, он не знает, как сдаваться. Так что в буквальном смысле Хабибу придется его убить, чтоб выиграть.

Это будет офигенный поединок, и я, конечно, жестко топлю за своего парня Порье, чтобы он сделал апсет. Я думаю, что он будет андердогом. Но Хабиб неоднократно показывал, что его стиль борьбы просто не под силу большинству людей.

Но Порье может найти путь к победе. Я не думаю, что Хабиб бился с таким жестким псом, как Дастин. Я думаю, он бился с людьми, у которых лучше ударка, которые сильнее бьют. Но чтобы одолеть такого жесткого пса, тебе придется убить его», – сказал Масвидаль в интервью медиа-службе UFC.

Бой Нурмагомедова и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Хорхе Масвидаль – автор самого быстрого нокаута в истории UFC. В июле 2019-го он прошел коленом в Бена Аскрена и победил соперника через пять секунд.

Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным

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