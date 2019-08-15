Американский боец ММА Дастин Порье рассказал о том, что его соцсети завалены комментариями от фанатов Хабиба Нурмагомедова.

«У меня в соцсетях стало больше негатива, но мне все равно. Когда я только начинал выступать, я читал все, что про меня писали. Я читал и не понимал, почему люди так глупы. Но теперь я просто не думаю об этом. Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совсем не беспокоит. Когда я вижу их некоторые высказывания, лишь улыбаюсь.

Да, Хабиб никогда не проигрывал. Я понимаю, почему во мне сомневаются. Некоторые вещи кажутся невозможными. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки. Я докажу, что являюсь лучшим», – цитирует Порье MMA Junkie.

Бой Хабиба против Порье запланирован на 7 сентября.

Схватка состоится в Абу-Даби в рамках UFC 242.

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