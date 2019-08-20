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«Хабиб, погнали!» Официальное промо боя Нурмагомедова против Порье

«Хабиб, погнали!» Официальное промо боя Нурмагомедова против Порье
Eurosport

2 мин. назад

В лучших традициях блокбастеров.

UFC выпустила официальное промо-видео предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

В минутный ролик уместились слова обоих бойцов, а также кадры их главных на данный момент побед.

  • Хабиб и Порье встретятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
  • Нурмагомедов завоевал титул чемпиона промоушена в апреле 2018-го в поединке с Элом Яквинтой и отстоял пояс в бою с Конорм Макгрегором в октябре прошлого года.

Уткин – болельщикам: «Хабиб дает советы Черчесову, кого ему брать. А вы не тем же занимаетесь?»

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