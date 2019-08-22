Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов частично раскрыл финансовые детали предстоящего боя чемпиона UFC с Дастином Порье. По его словам, Хабиб заработает больше, чем получил за прошлый поединок против Конора Макгрегора.

«Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать – условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА. Хабиба надо оценивать как звезду мирового масштаба. В некоторых регионах мира, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, у него большая фанатская база, это ему на руку», – цитирует Магомедова РБК.

Бой между Хабибом и Дастином пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Предыдущий поединок Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года – он одолел ирландца Конора Макгрегора. Ранее сообщалось, что тот бой Хабиб заработал около 6,5 млн долларов.

«Хабиб, погнали!» Официальное промо боя Нурмагомедова против Порье

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