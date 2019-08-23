Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал об ажиотаже вокруг предстоящего боя сына с Дастином Порье.

«21-го числа нас летит восемь человек. Знаю, что непосредственно к бою прилетят два полных самолета наших болельщиков.

Уже билетов нет на эти даты. Надо будет через какую-то вторую точку лететь. Все билеты раскупили в первые двое суток. Сейчас больше 90 процентов звонков, которые мне поступают, связаны с билетами. Люди готовы покупать их даже за очень большие деньги.

Думаю, на месте уже их можно будет найти. Не по начальной цене, но все же. Просто необходимо обеспокоиться заранее. Сколько мне предлагают за билет? От трех до пяти тысяч долларов. Ну, повторюсь, билеты достанут, если будет большое желание», – цитирует отца Хабиба Sport24.

Хабиб в последнем бою одолел Конора Макгрегора, Дастин – Макса Холлоуэя.

Поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Порье: «Я прикончу Нурмагомедова, хотя понимаю, насколько он опасен»

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