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Порье – о сопернике после Хабиба: «100 процентов, это Тони Фергюсон»
Но первоочередная задача – победа в Абу-Даби.
Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, с кем он подерется после боя с Хабибом Нурмагомедовым.
«На 100 процентов, это Тони Фергюсон, даже не буду аргументировать. Это Тони Фергюсон, без сомнений. Но я не думаю об этом, потому что 25 минут боя с Хабибом – все, на чем я могу сосредоточиться прямо сейчас. Я не могу не уважать работу, которая должна быть сделана. Я собираюсь сделать то, чего никому никогда не удавалось», – цитирует 30-летнего Порье Mirror.
- Бой Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).
- Хабиб идет в MMA без поражений, в карьере Порье – пять проигранных боев.
Порье: «Я прикончу Нурмагомедова, хотя понимаю, насколько он опасен»
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