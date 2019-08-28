Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, с кем он подерется после боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«На 100 процентов, это Тони Фергюсон, даже не буду аргументировать. Это Тони Фергюсон, без сомнений. Но я не думаю об этом, потому что 25 минут боя с Хабибом – все, на чем я могу сосредоточиться прямо сейчас. Я не могу не уважать работу, которая должна быть сделана. Я собираюсь сделать то, чего никому никогда не удавалось», – цитирует 30-летнего Порье Mirror.

Бой Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб идет в MMA без поражений, в карьере Порье – пять проигранных боев.

Порье: «Я прикончу Нурмагомедова, хотя понимаю, насколько он опасен»

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