Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об ощущениях перед боем с Дастином Порье.

«7 сентября орел будет охотится. Но не просто орел, а голодный орел. Это два разных зверя. Только одна вещь делает тебя ленивым – это набитое брюхо. Но в моем случае это не так. Так что сначала мне нужно взлететь, а потом... Ничего не изменилось, тренер. Мы сделаем все, как обычно. Вылетим на охоту и поймаем добычу», – заявил 30-летний Хабиб.

Бой Хабиба и Дастина состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

В предыдущем поединке в октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Конора Макгрегора.

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