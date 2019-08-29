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UFC по ошибке дала журналистам телефон не Порье, а секса по телефону

UFC по ошибке дала журналистам телефон не Порье, а секса по телефону
Eurosport

18 мин. назад

Получилось горячее интервью перед боем с Хабибом.

Забавная ошибка произошла при организации интервью с Дастином Порье перед боем с Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC в легком весе.

Промоушн по ошибке разослал журналистам номер не бойца, а агентства оказания сексуальных услуг по телефону. Правда потом ошибку исправили.

  • Поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).
  • Хабиб в последнем бою одолел Конора Макгрегора, Дастин – Макса Холлоуэя.

Порье – о сопернике после Хабиба: «100 процентов, это Тони Фергюсон»

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