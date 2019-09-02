Getty Images
Порье – о бое с Хабибом: «Мне просто нужно быть лучше, чем он. На 100% уверен, что могу это сделать»
Главный поединок года – меньше чем через неделю!
Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым.
«7 сентября мне нужны всего лишь 25 минут. Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, и я на 100% уверен, что могу это сделать.
Нашему бою не нужен трешток, чтобы продажи были более высокими. Это поединок лучшего с лучшим, и мы собираемся продемонстрировать это на деле. Нас ждет невероятный бой», – приводит слова Порье MMA Junkie.
- Бой между Хабибом и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
- У Нурмагомедова пока нет поражений в MMA (+27, -0). Статистика Порье хуже: 30 боев, 25 побед, 5 поражений.
Спарринг-партнер Конора подерется с популярным блогером. Он бросил оппоненту вызов, обняв его жену
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте