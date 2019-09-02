Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

«7 сентября мне нужны всего лишь 25 минут. Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, и я на 100% уверен, что могу это сделать.

Нашему бою не нужен трешток, чтобы продажи были более высокими. Это поединок лучшего с лучшим, и мы собираемся продемонстрировать это на деле. Нас ждет невероятный бой», – приводит слова Порье MMA Junkie.

Бой между Хабибом и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

У Нурмагомедова пока нет поражений в MMA (+27, -0). Статистика Порье хуже: 30 боев, 25 побед, 5 поражений.

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