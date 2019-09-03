Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

О сопернике

Очень хороший боец, заслужил. Побывал во многих войнах. Внутри клетки, конечно, это, безусловно, война. Но за клеткой, кроме уважения, ничего к нему не испытываю. В последнем бою [с Конором Макгрегором] я просто не мог дождаться, я просто хотел схватить его. Знаете, я уже не мог дождаться, когда же судья скажет «Начали!» Самое главное – это твои отношения с родителями, друзьями, близкими, соседями, семьей, детьми. Это и есть самое главное, а там, что ты выходишь и бьешь людей внутри октагона, я думаю, что Всевышнему до этого дела нету.

Об отце

Он меня всегда критикует. Как только бой закончится, я ему звоню. И его разговор начинается не слов поздравления, а начинается с критики: что я делал, что я не делал, какие ошибки я совершал. И слушаешь его и думаешь, ну давай уже, хватит, бой же я выиграл, ну, давай уже, похвали!

Диету соблюдаю, чувствую, с каждым днем тяжелее и тяжелее. Чай без сахара уже пью, потому что ближе к весогонке уже надо сахар оставлять! Я ментально готовлюсь, что я должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно!

В последнем бою 30-летний Хабиб победил Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Статистика Нурмагомедова в MMA – 27 побед и ни одного поражения.

Порье – о бое с Хабибом: «Мне просто нужно быть лучше, чем он. На 100% уверен, что могу это сделать»

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