Боец UFC Тони Фергюсон пришел на шоу журналиста ESPN Ариэля Хельвани и поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

«Надеюсь, Дастин повалит Хабиба на спину и задаст ему хорошую трепку, чтобы мы могли устроить с ним американскую битву. Королевскую битву! Я готов драться и с Хабибом, в декабре – если будут шаги навстречу относительно нашего боя.

А Порье – американец из американской топ-команды, из зала, где я тоже хотел быть в свое время, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – сказал 35-летний Фергюсон.

Хабиб и Порье подерутся 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб: «Готов драться с Порье не только 25 минут, а всю ночь, если нужно»

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