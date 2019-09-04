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ТАСС: Хабиб должен сбросить 6 кг за 2 дня до взвешивания
Но все идет по плану.
Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову до процедуры взвешивания перед боем с Дастином Порье необходимо сбросить еще 6 кг.
«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг», – цитирует ТАСС анонимного собеседника из команды 30-летнего бойца.
В команде Нурмагомедова уверены, что проблем со сгонкой веса нет, подготовка к бою идет по графику.
- Взвешивание состоится в пятницу, 6 сентября. Масса бойцов в легком весе не должна превышать 70 кг.
- Бой между Хабибом и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).
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