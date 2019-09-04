Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Дастином Порье более 6 млн долларов. За поединок с Конором Макгрегором дагестанец заработал 2 млн долларов + процент от платных трансляций.

«Гонорар за бой будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. 2 млн – маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба», – цитирует отца спортсмена Абдулманапа ТАСС.

Бой Хабиба и Дастина состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Статистика Нурмагомедова в MMA – 27 побед и ни одного поражения.

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