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Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC

Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC
Eurosport

6 мин. назад

Главный поединок года в промоушне.

Уже в субботу, 7 сентября, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с временным обладателем пояса Дастином Порье.

Главный бой UFC 242

Очередной ивент UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Арена на 13 тысяч зрителей была специально построена к турниру на искусственном острове Яс (там же проходит этап «Формулы-1»). Билеты на предстоящий турнир были выкуплены за 96 часов

Полный файткард турнира выглядит так (жирным выделены представители России):

  • Дон Мэдж vs. Фарес Зиам
  • Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс
  • Нордин Талеб vs. Муслим Салихов
  • Белал Мухаммад vs. Такаши Сато
  • Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален
  • Лиана Джоджуа vs. Сара Морас
  • Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи
  • Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли
  • Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра
  • Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов
  • Ислам Махачев vs. Дави Рамос
  • Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер
  • Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье

Точное время боя, где смотреть

Начала мероприятия – в 18 часов по Москве, при этом главный бой состоится примерно в 23:00. Посмотреть его можно будет на Первом (начало трансляции в 21 час по мск) и на Setanta Sport. Поединок будет доступен абонентам приложения Wink.

Статистика Хабиба и Порье

У Хабиба идеальные 27 побед в 27 поединках в профи, в том числе 10 в UFC. Правда, последний бой у дагестанца был почти год назад. Легендарная победа над Конором Макгрегором закончилась дракой и дисквалификацией. У Порье за 31 бой в профи случилось целых 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся (в UFC 22 боя и 4 поражения). Правда, последняя на данный момент победа над Максом Холоуэем была более чем убедительна.

ТАСС: Хабиб должен сбросить 6 кг за 2 дня до взвешивания

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