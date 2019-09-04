Уже в субботу, 7 сентября, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с временным обладателем пояса Дастином Порье.

Главный бой UFC 242

Очередной ивент UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Арена на 13 тысяч зрителей была специально построена к турниру на искусственном острове Яс (там же проходит этап «Формулы-1»). Билеты на предстоящий турнир были выкуплены за 96 часов

Полный файткард турнира выглядит так (жирным выделены представители России):

Дон Мэдж vs. Фарес Зиам

Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс

vs. Зак Каммингс Нордин Талеб vs. Муслим Салихов

Белал Мухаммад vs. Такаши Сато

Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален

Лиана Джоджуа vs. Сара Морас

Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи

vs. Лерон Мерфи Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли

Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра

vs. Карлос Диего Феррейра Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов

Ислам Махачев vs. Дави Рамос

vs. Дави Рамос Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер

Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье

Точное время боя, где смотреть

Начала мероприятия – в 18 часов по Москве, при этом главный бой состоится примерно в 23:00. Посмотреть его можно будет на Первом (начало трансляции в 21 час по мск) и на Setanta Sport. Поединок будет доступен абонентам приложения Wink.

Статистика Хабиба и Порье

У Хабиба идеальные 27 побед в 27 поединках в профи, в том числе 10 в UFC. Правда, последний бой у дагестанца был почти год назад. Легендарная победа над Конором Макгрегором закончилась дракой и дисквалификацией. У Порье за 31 бой в профи случилось целых 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся (в UFC 22 боя и 4 поражения). Правда, последняя на данный момент победа над Максом Холоуэем была более чем убедительна.

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