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Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC
Главный поединок года в промоушне.
Уже в субботу, 7 сентября, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с временным обладателем пояса Дастином Порье.
Главный бой UFC 242
Очередной ивент UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Арена на 13 тысяч зрителей была специально построена к турниру на искусственном острове Яс (там же проходит этап «Формулы-1»). Билеты на предстоящий турнир были выкуплены за 96 часов
Полный файткард турнира выглядит так (жирным выделены представители России):
- Дон Мэдж vs. Фарес Зиам
- Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс
- Нордин Талеб vs. Муслим Салихов
- Белал Мухаммад vs. Такаши Сато
- Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален
- Лиана Джоджуа vs. Сара Морас
- Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи
- Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли
- Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра
- Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов
- Ислам Махачев vs. Дави Рамос
- Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер
- Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье
Точное время боя, где смотреть
Начала мероприятия – в 18 часов по Москве, при этом главный бой состоится примерно в 23:00. Посмотреть его можно будет на Первом (начало трансляции в 21 час по мск) и на Setanta Sport. Поединок будет доступен абонентам приложения Wink.
Статистика Хабиба и Порье
У Хабиба идеальные 27 побед в 27 поединках в профи, в том числе 10 в UFC. Правда, последний бой у дагестанца был почти год назад. Легендарная победа над Конором Макгрегором закончилась дракой и дисквалификацией. У Порье за 31 бой в профи случилось целых 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся (в UFC 22 боя и 4 поражения). Правда, последняя на данный момент победа над Максом Холоуэем была более чем убедительна.
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