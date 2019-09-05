Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели в Абу-Даби дуэль взглядов перед турниром UFC 242.

Соперники по титульному бою пожали друг другу руки и обнялись, а потом встретились лицом к лицу под звук щелкающих фотоаппаратов. Когда время вышло, 30-летний Хабиб похлопал Дастина по плечу, а потом оба позировали с завоеванными поясами.

Нурмагомедов и Порье подерутся 7 сентября в легкой весовой категории, их поединок будет титульным.

Хабиб выиграл последний бой против Конора Макгрегора в октябре 2018 года, его соперник в апреле одолел Макса Холлоуэя.

Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC

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