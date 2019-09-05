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Порье поставил Хабиба на второе место в списке лучших бойцов из России
Емельяненко-старшего уважают абсолютно все.
Американский боец UFC Дастин Порье составил рейтинг лучших бойцов MMA из России, который возглавил Федор Емельяненко.
«Номер один – Федор, Хабиб – на втором месте», – цитирует 30-летнего Порье «Спорт-Экспресс».
- Порье выйдет на бой против Хабиба Нурмагомедова 7 сентября, поединок будет титульным на турнире UFC 242.
- Последний бой Хабиба состоялся в октябре 2018 года – он победил Конора Макгрегора. Дастин выиграл у Макса Холлоуэя в апреле.
- Федор Емельяненко выступает в промоушне Bellator, в январе он уступил Райану Бейдеру.
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