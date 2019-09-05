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«Хочу этот бой, я готов». Друг Хабиба Тухугов мечтает о поединке с Конором
Но для этого нужно еще поработать.
Российский боец MMA Зубайра Тухугов заявил, что хотел бы подраться с ирландцем Конором Макгрегором.
«Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего», – цитирует 28-летнего Тухугова ТАСС.
- Зубайра входит в команду Хабиба Нурмагомедова, после боя Хабиба и Конора он был одним из участников потасовки и получил за это дисквалификацию.
- 7 сентября Тухугов выступит на UFC 242 в андеркарде боя Нурмагомедова и Порье. Он подерется с британцем Лероном Мёрфи.
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