Уже 7 сентября Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье зарубятся за чемпионский титул UFC в легком весе. Поединок пройдет в Абу-Даби, и это будет первый ивент UFC, на который приедет отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов. Пока до боя осталось еще несколько дней, самое время прикинуть, кто станет его победителем и заберет домой заветный чемпионский пояс.

Кто победит

Все букмекерские конторы считают фаворитом боя Нурмагомедова, а не Порье: коэффициенты на победу Хабиба начинаются от 1,22, а на Дастина можно поставить за жирные 4 и больше. Ожидаемо: Нурмагомедов – боец, который пока не знает поражений в UFC и практически к любому поединку подходит в статусе фаворита. У Порье четыре поражения в UFC – последнее датировано сентябрем 2016 года, когда американец Майкл Джонсон забил Дастина уже в первом раунде.

Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб НурмагомедовGetty Images

Сколько продлится бой

Уверенности в том, что поединок продлится все пять раундов, у букмекеров нет: на то, что бой будет полным, можно поставить за 2,24, на то, что не будет, – за 1,57. При этом здесь существует лазейка: эксперты уверены, что судьба поединка с большей долей вероятности решится досрочно, но на точное число раундов (в любой комбинации) дается жирнейший кэф. Бой завершится в первом, втором, третьем, четвертом, пятом раунде – на все эти события можно поставить за коэффициенты от 5 до 10.

Как именно выиграет победитель

За приятны 2,35 можно поставить на «Хабиб Нурмагомедов победит Болевым/Удушающим/Добровольной сдачей». Это достаточно вероятный исход – именно так Хабиб победил Конора Макгрегора. Счет раундов в данном случае непринципиален: можно ставить на этот исход и спокойно болеть за Нурмагомедова.

В то, что Порье серьезно навредит Орлу, букмекеры не верят: на успешный тейкдаун со стороны Дастина дается коэффициент 2,95, на нокдаун – 4,00. А вот ставки на то, что тейкдаун совершит Хабиб, даже не принимаются: эксперты уверены, что дагестанец обязательно прибегнет к любимому приему и переведет бой в партер.

Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC

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