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Конор не приедет на бой Хабиба

Конор не приедет на бой Хабиба
Eurosport

16 мин. назад

В противном случае Нурмагомедову пришлось бы провести сразу два поединка.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор не будет присутствовать на титульном поединке между Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым.

«Его не будет здесь. Обычно я звоню Конору дважды в месяц, но мы поговорили с ним сегодня утром. Он не приедет сюда, но будет следить за боем», – приводит слова Уайта Mirror.

  • Бой между Хабибом и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. В случае победы Нурмагомедов защитит титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Ранее Хабиб пообещал, что подерется с Конором в случае новой встречи.

Хабиб и Порье подерутся совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет бой?

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