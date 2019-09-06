Когда Хабиб в октябре 2018-го перепрыгнул через клетку и бросился на спарринг-партнера Конора, он попал на штраф от Атлетической комиссии Невады и возможное отстранение от UFC. Когда на Макгрегора налетели два бойца из команды Нурмагомедова, Хабиб из чемпиона превратился в главу банды. При том что он не придумывал схему нападения и не настраивал друзей словами о мести врагам. Аварец сам полез в драку с Диллоном Дэнисом, потому что на Кавказе отвечают за слова, а ребята в Лас-Вегасе об этом забывают.

Нурмагомедов, конечно, в момент броска на обидчика не думал, что UFC управляют такие же ребята из Штатов, для которых важен имидж, а не честь. «Если кто-то из трех задержанных после драки – боец UFC, он никогда больше не выступит в нашей организации», – сурово сказал на пресс-конференции Дэйна Уайт. Тогда он не знал имен людей, напавших на Конора.

Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов, UFCGetty Images

Но быстро стало известно, что Макгрегора гасили тренер Хабиба по борьбе Эседулла Эмирагаев, кузен чемпиона Абубакар Нурмагомедов и спарринг-партнер Зубайра Тухугов. Атлетическая комиссия штата впаяла трем разбойникам штрафы (750 тысяч долларов выплатил Хабиб) и отстранила спортсменов от соревнований на год.

И тут началась война за власть. Нурмагомедов – живая легенда UFC, чьи сюжетные арки до сих пор волнуют фанатов смешанных единоборств. Он – авторитет среди консервативного мусульманского сообщества, который спокойно вставляет «Иншалла» в англоязычные интервью. Конечно, у Хабиба появились амбиции политика и понимание, что он сейчас больше и влиятельнее целого промоушена.

Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов, UFCGetty Images

С момента боя и скандала с Макгрегором прошло меньше недели, а дагестанец уже пошел в атаку на Уайта. Сначала он написал в инстаграме, что не будет драться в случае наказания друзей, а затем подарил медиа хлесткую цитату: «UFC, пока не решите проблемы моих братьев – вообще не звоните мне». До Дэйны эти слова точно долетели, потому что он резко сдал назад и примирительно заявил, что Хабиб погорячился и вернется в октагон после дисквала.

Удивительно, с какой легкостью босс UFC повелся на шантаж. Еще в феврале Уайт говорил, что не слышал лично от Хабиба ультиматумов про возвращение друзей и знает об этом только из медиа. Через пять недель Нурмагомедов проболтался, что вместе с Абубакаром и Тухуговым снова подерется в сентябре.

А теперь следите за датами – Атлетическая комиссия Невады (NSAC) отстранила самого Хабиба до июля 2019-го, а его кузен и спарринг-партнер схватили бан до октября. И это странная ситуация. У Абубакара с января 2018 года был контракт с UFC. Разорвал ли его Дэйна после скандала, неизвестно, но через 1,5 года у Нурмагомедова-младшего появилось новое соглашение с промоушеном. Все это – без указания, что случилось со старым, по которому боец не провел ни одного поединка.

Получается, что Хабиб объявил о схватках одного друга с действующей еще месяц дисквалификацией и другого, когда у Абубакара не было контракта с UFC. И в мае 2019-го NSAC сократила отстранение обоих на 35 дней – идеально, чтобы они выступили на одном ивенте с Нурмагомедовым. То есть Хабиб знал, что Дэйна простит всех его друзей, выдаст каждому по свежему соглашению с промоушеном и еще договорится с Атлетической комиссией Невады об УДО. Иначе не говорил бы с такой уверенностью о новых боях в октагоне.

Если посмотреть на расписание UFC 242, то можно обалдеть от количества кавказских бойцов. Помимо Нурмагомедова в главном карде подерутся его лучший друг Ислам Махачев, ветеран-тяжеловес Шамиль Абдурахимов и чеченец Майрбек Тайсумов. В предварительных боях заявлен Зубайра Тухугов, а в самом раннем блоке подерутся Муслим Салихов и Омари Ахмедов. И это еще в заявку из-за травмы не попали Адам Яндиев, Магомед Мустафаев и Абубакар. Конечно, дело и в месте проведения, и для Абу-Даби промоушен выбрал побольше атлетов-мусульман, ведь на них лучше соберется местная публика (все 13 тысяч билетов раскупили за 96 часов).

Но ивент уже стал однозначным успехом Хабиба. Даже без победы над Дастином Порье он уже стал самым влиятельным человеком в UFC. Теперь Нурмагомедов диктует Уайту условия, а не наоборот, и президент промоушена ничего не может с этим сделать. Для удобства Хабиба в кард включили двух его лучших друзей, а следующий бой проводят в стране, куда разрешен въезд его отцу.

Нурмагомедов уверенно идет к тому, чтобы закончить карьеру без поражений. Вместе с победой над Конором он будто забрал у Ноториуса статус главного бойца организации, человека-символа всего UFC. Осталось спокойно побороться 1,5 года (как сказал Абдулманап), добить статистику до 30-0 и уйти из смешанных единоборств. Только тогда Уайт вздохнет спокойно – сейчас он марионетка Хабиба и делает все, что скажет дагестанский Орел.

Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным

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