Хабиб успешно прошел взвешивание перед боем с Порье
Поединку уже ничто не помешает.
В Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания участников титульного боя UFC 242: Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
30-летний Нурмагомедов показал вес 70,3 кг, у его американского соперника – аналогичные данные.
- Допустимая масса для участия в поединке легкой весовой категории составляет 70 кг.
- Бой между Хабибом и Порье состоится завтра, 7 сентября.
- Последний бой Хабиба состоялся в октябре 2018 года – он победил Конора Макгрегора. Дастин выиграл у Макса Холлоуэя в апреле.
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