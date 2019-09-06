Twitter

Хабиб успешно прошел взвешивание перед боем с Порье

Хабиб успешно прошел взвешивание перед боем с Порье
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Поединку уже ничто не помешает.

В Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания участников титульного боя UFC 242: Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

30-летний Нурмагомедов показал вес 70,3 кг, у его американского соперника – аналогичные данные.

  • Допустимая масса для участия в поединке легкой весовой категории составляет 70 кг.
  • Бой между Хабибом и Порье состоится завтра, 7 сентября.
  • Последний бой Хабиба состоялся в октябре 2018 года – он победил Конора Макгрегора. Дастин выиграл у Макса Холлоуэя в апреле.

Непобедимый Хабиб против временного чемпиона Порье. Главное о бое за пояс UFC

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте