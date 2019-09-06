Российский боец UFC Ислам Махачев, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова, рассказал о потенциальной встрече с ирландцем Конором Макгрегором.

«Считаю, мы расправились и с Конором, и с его командой. Эта история осталась в прошлом. Но думаю, что встреча с Макгрегором не ограничится простым и дружеским общением. Конечно, будет конфликт, поэтому с Конором нам лучше не пересекаться.

Согласился бы я подраться с Конором? Несомненно. Кто откажется от легких денег? Если человек не умеет бороться, то этот бой по определению легкий для меня», – цитирует 27-летнего Махачева RT.

7 сентября Махачев выступит в андеркарде турнира UFC 242. Он поборется с Дэйви Рамосом.

Главным боем будет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

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