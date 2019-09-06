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Уайт рассказал, с кем подерется победитель пары Нурмагомедов – Порье
Нас в любом случае ждет еще один горячий поединок.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, кто подерется с победителем пары Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.
«Если Тони Фергюсон будет готов, то он сразится с победителем пары Хабиб – Порье. У Тони уже была возможность провести титульный поединок, но он ею не воспользовался. Но да, если он будет готов, то он следующий в очереди», – приводит слова Уайта ESPN.
- Хабиб и Порье встретятся завтра, 7 сентября, в рамках турнира UFC 242.
- Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе. Хабиб может защитить титул второй раз подряд.
Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой
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