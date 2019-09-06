Эпохальный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится уже завтра: его победитель станет обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе. Пока же самое время вспомнить статистику двух бойцов: один из них вообще не проигрывал, другой – делал это крайне редко.

Статистика Хабиба (+27, -0)

Нурмагомедов не знает поражений в профессиональном спорте: на его счету 27 боев и 27 побед. Дагестанец дебютировал в MMA в 2008 году на турнире CSFU: Champions League – тогда Нурмагомедов удушающим приемом победил азербайджанца Вусала Байрамова. Через четыре года Хабиб дорос до уровня в UFC и начал карьеру в главном промоушене мира с победы над иранцем Камалом Шалорусом.

Всего на данный момент на счету Нурмагомедова 11 поединков в UFC: последний (и наиболее статусный) прошел в октябре прошлого года – тогда дагестанец не оставил шансов ирландцу Конору Макгрегору. В тот вечер Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, заработанный им в поединке с Элом Яквинтой.

Статистика Порье (+25, -5)

Порье младше Хабиба на год, но провел в MMA больше поединков – их на счету американца уже 30. В профессиональном спорте Дастин дебютировал в 2009 году с победы над Аароном Суаресом. Как и Нурмагомедова, Порье ждал долгий путь в UFC: до появления в самом раскрученном промоушене Дастин провел девять боев и потерпел только одно поражение.

Дебют Порье в UFC случился 1 января 2011 года – тогда Бриллиант единогласным решением судей выиграл у Джоша Гриспи. Спустя еще две победы в соперники Дастину определили Макса Холлоуэя: Порье использовал рычаг локтя, выиграл и заслужил приз за лучший прием вечера.

Успех в бою с Холлоуэем настолько окрылил Дастина, что он покатился вниз, проиграв два раза в следующих трех поединках. Его возвращение на победную тропу состоялось в апреле 2015-го, когда Бриллиант в первом же раунде забил бразильца Карлоса Диего Феррейру. После зарубы с Феррейрой Дастин провел еще девять поединков в UFC, одержав в них восемь побед (последнее поражение Порье датировано сентябрем 2016-го).

Столь успешная серия привела чурающегося медийности Дастина к титульному поединку с Хабибом. Для американца это, безусловно, шанс всей жизни – перед ним открылась возможность стать первым бойцом, победившим Нурмагомедова, а заодно сделать себе имя и заработать на безбедную старость.

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