Смешанные единоборства круче бокса, потому что в них из боев делают аттракцион по всем правилам шоу-бизнеса. В UFC больше первобытного – перед входом в октагон файтеры так накачивают друг друга ненавистью, что фанаты забывают об их гонорарах и наигранной злости. Поединки в клетке легче смотреть в формате нарезок и хайлайтов, чем боксерское бодалово, и для этого есть две причины. Во-первых, они более зрелищные и эффектные. Во-вторых, их озвучивает эмоциональный и гиперхаризматичный Джо Роган.

У него нет аналога в России и странах бывшего СНГ. ММА – молодой спорт, где на телевидении еще не появился главный русский голос. Роган комментирует UFC уже 17 лет, а в 1997-м, когда в Штатах забанили трансляции боев даже на кабельном ТВ, работал в промоушене обычным репортером. Конечно, за это время Джо вырос вместе с этим видом спорта и ассоциируется у зрителей только с ним.

Любовь к насилию была с Роганом всегда. Он родился в семье полицейского в Нью-Джерси. Месяцем ранее его городок охватили массовые беспорядки, в которых погибли 26 человек, а пострадали более 700. «Все, что помню об отце, – эти короткие вспышки насилия», – говорит Роган.

Когда ему было пять, малыш Джо подрался с двоюродным братом, а его тетка завопила: «Ваш сын – маленький монстр, он ударил моего мальчика по лицу». Старик Джозеф отвел младшего Рогана в сторону и выслушал, как все было на самом деле. «Ты плакал?» – спросил папа. Парнишка только покачал головой. «Отлично, никогда не плачь», – ответил отец. Он был доволен тем, что сын вмазал кузену. «Не хочу жаловаться на детство, просто это сбивало с толку. Папа был жестоким и страшным человеком». Через пару месяцев родители развелись, Джо-младший с мамой уехали в Сан-Франциско и больше никогда не слышали о Джо-старшем.

В Калифорнии мать Рогана быстро вышла замуж во второй раз. «За какого-то хиппи с волосами до жопы», – обычно ворчит Джо. В восемь лет мальчик впервые попробовал травку (разумеется, с отчимом). За стенкой с ними жила пара геев, и мама Джо часто ходила к ним, накуривалась марихуаны, снимала всю одежду и до утра играла на бонго. Таких зрелищ будущему комментатору хватило, чтобы не прикасаться к косякам до 30 лет.

С этим свободным образом жизни семья Рогана часто переезжала, за 11 лет они сменили три города в разных частях Соединенных Штатов. Джо не любит рассказывать про этот период, потому что он нигде не чувствовал себя своим. У него были друзья, даже любимая девушка и странное ощущение, что ничего не получится. «Я испугался стать лузером, – признался Роган. – Испугался, что стану тем, про кого говорят: «О, посмотри на этого ******* [долбаного] неудачника». И в 15 лет отправился в секцию карате.

Он настолько боялся клейма лоха, что стал лучшим сначала в штате, затем в стране. После карате Джо занялся тхэквондо и четыре года подряд выигрывал чемпионат Массачусетса, а в 19 победил в US Open Taekwondo Championships. В 21 Рогана замучили головные боли, он чуть-чуть сдал на татами и закончил перспективную спортивную карьеру – испугался, что не вернется на прежний уровень.

Параллельно с работой инструктора по тхэквондо он увлекся стендапом. Джо постоянно раскалывал друзей в раздевалке смешными наблюдениями про прохожих или про девушек, что однажды приятель Эд поддел его: «Эй, а почему бы тебе не выйти с этими шутками на сцену?» Роган полгода писал материал и отрабатывал его на знакомых, пока не решился выступить на открытом микрофоне в Бостоне. «У меня не было направления в жизни, пока я не стал комиком. Очень волновался о будущем, не представлял, что пойду на работу с девяти до пяти», – объяснил Джо.

Для развития карьеры юмориста он сначала уехал в Нью-Йорк, затем в Лос-Анджелес. Там получил роль в ситкоме на NBC и параллельно сотрудничал с UFC – интервьюировал бойцов после поединков. Но от работы репортера пришлось отказаться. Джо снимался в сериале и вместе с тем параллельно летал на маленьких самолетах на ивенты, а зарплата в промоушене не покрывала расходов, которые Роган нес от путешествий в захолустья.

Лиото Мачида, Джо Роган, UFCGetty Images

Но спустя два года он встретился с новым президентом Дэйной Уайтом. UFC тогда выкупила другая компания, которая просто раздавала билеты знаменитостям, – менеджеры считали, это добавляет авторитета их боям. После одного ивента Джо спустился с трибуны и разговорился с Дэйной, дал интервью для его сайта и внезапно услышал: «Эй, а может, будешь у нас бои комментировать?» Роган больше не мечтал работать в единоборствах, а хотел приходить на поединки с выпивкой.

Через пару месяцев стендап-комик пообещал друзьям лучшие места на каком-то ивенте. Он позвонил Дэйне и тут же попал под шантаж: «Давай так: я дам билеты, но ты прокомментируешь для нас эти бои». Только через 12 ивентов UFC Роган получил первые деньги, до этого он работал у микрофона по бартеру. Зато его корешки смотрели на поединки из первых рядов.

Джо в эфире не брал пленных и всегда называл черное черным, а белое белым. Он знал, каково это – пропускать удары в голову, и отказывался брать интервью у нокаутированных бойцов. «Никто не укажет Джо Рогану, как говорить, вести себя, действовать, что угодно. Он не изменится. Он тот, кто он есть, и поэтому я люблю его, и поэтому он работает на нас», – защищал комментатора Дэйна Уайт.

Джо Роган, Дэйна Уайт, UFCGetty Images

Параллельно с озвучкой UFC Рогану предложили работу в странном шоу. NBC в 2001-м нужен был ответ популярному «Последнему герою» на другом канале, и продюсеры придумали проект, где участники выполняли бы трюки и ели мух с личинками за деньги. «Я думал, что его закроют через пару выпусков. Ну, из-за содержания и всего такого. Но я согласился, потому что это дало бы наблюдения и забавные ситуации для стендапа», – признавался Джо. Он не думал, что «Фактор страха» проживет пять сезонов и сделает его звездой национального масштаба.

В 2009-м Роган с видеоредактором Брайаном Редбаном загорелся идеей живого видеострима, в ходе которого они бы общались с поклонниками и разговаривали о последних новостях. 24 декабря, за день до Рождества, Джо с Брайаном накурились травы и вышли в прямой эфир.

Сначала стендапер приглашал только друзей-комиков, но затем круг гостей расширялся. Домой к Рогану (а именно там обустроили студию) приходили порнозвезды, полицейские, рэперы, египтологи, лунатики, футурологи и другие красивые люди. Самым известным стал выпуск с Илоном Маском. Вы точно видели мемы с накуренным создателем Tesla – знайте, что это случилось в подкасте The Joe Rogan Experience.

Джо по-прежнему комментирует UFC, хотя подкаст приносит ему по 75 тысяч долларов за один эпизод. К нему прислушиваются фанаты промоушена, и шоумен все еще зажигает. О нападении Конора на автобус с Хабибом он сказал, что Макгрегор был не пьян, а под кокаином, а также инсайдил о Флойде Мэйуэзере в октагоне (не сбылось).

Конечно, Роган был в эфире, когда в октябре 2018-го Нурмагомедов перепрыгнул клетку и бросился на спарринг-партнера Макгрегора. «Это точно самый безумный момент, который я видел за все годы работы», – воскликнул Джо после выходки Хабиба. – Диллон Дэнис точно оскорблял дагестанца, что-то ему орал и провоцировал. Я глазам не верил – думал, Хабиб просто запрыгнет на клетку и крикнет что-то вроде «Пошел на ***».

Хабиб Нурмагомедов – Конор МакгрегорGetty Images

В 2001-м компания Zuffa купила UFC всего за 2 миллиона долларов, а через 15 лет продала промоушен за 4 миллиарда. «Одной из причин, почему мы так выросли, стала способность Рогана быстро объяснять вам, что происходит, – сказал Дэйна Уайт. – Он блестящий, великолепный и повернут на спорте. Джо не из тех парней, которые просто получают бабки, он действительно любит все это». Дэйна знает, о чем говорит, ведь он и правда не платил Рогану за первые трансляции.

Сейчас Уайту повезло, ведь у него в UFC работает мировая суперзвезда, которой не нужно телевидение – Роган сам себе медиа с гигантским охватом, только в подкастах. Хабибу можно не волноваться. У него в эфире тоже есть защитник, который расскажет зрителям всей планеты, как было на самом деле. Если в бою с Порье что-то пойдет не так, будьте уверены, Джо Роган сообщит правду.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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